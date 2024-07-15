Правда ли, что мир стоит на пороге Третьей Мировой войны, и избежать её уже никак нельзя? На этот вопрос попыталась ответить экстрасенс Дарья Миронова, её размышление приводит интернет-издание «Вечерняя Москва».
Миронова утверждает: человечество сегодня действительно стоит на пороге большого мирового потрясения. И всё будет зависеть, по её мнению, от блестящих переговоров, которые должна инициировать Россия. Ведь именно из России, по словам многих легендарных провидцев, должно прийти спасение мира.
И хотя мир стоит у критической точки, это ещё не означает, что скоро начнётся реальное столкновение:
Ранее начало Третьей Мировой войны предсказывала экстрасенс Инна Мишина. По её словам, страшным предвестником мирового противостояния стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной осенью прошлого года.
Мишина убеждена: мировое противостояние будет суровым, напряжённым, кровопролитным. Погибнет много людей. При этом России в боевые действия она вмешиваться не советует. Воевать будет весь мусульманский мир.
Беспокойное будущее предвещала шаманка Кажетта Ахметжанова. Её недавнее пророчество указывало на Украину. По её словам, в ходе СВО и победных действий России многие города Украины вернутся под наш флаг:
Вместе с тем Кажетта предрекла неожиданную судьбу Одесской области. Многие европейцы хлынут туда, чтобы спастись. А причиной миграции станут жуткие природные катаклизмы:
О том, что потоки беженцев внезапно хлынут в другие страны, говорил покойный политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский:
По его словам, в ходе этих противостояний 200 миллионов человек ждёт гибель. Миллиард беженцев хлынут из Азии в другие страны.