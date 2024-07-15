Правда ли, что мир стоит на пороге Третьей Мировой войны, и избежать её уже никак нельзя? На этот вопрос попыталась ответить экстрасенс Дарья Миронова, её размышление приводит интернет-издание «Вечерняя Москва».

Миронова утверждает: человечество сегодня действительно стоит на пороге большого мирового потрясения. И всё будет зависеть, по её мнению, от блестящих переговоров, которые должна инициировать Россия. Ведь именно из России, по словам многих легендарных провидцев, должно прийти спасение мира.

— Великий спаситель мира с именем на букву «В» должен предотвратить Третью Мировую. Именно буква «В» в этом предсказании является ключевой, она предполагает имя «Владимир». В ближайшее время мир подойдет к критической точке, после чего мессия из России должен спасти мир от столкновения, — пояснила Миронова.

И хотя мир стоит у критической точки, это ещё не означает, что скоро начнётся реальное столкновение:

— Ситуация выровняется именно из-за того, что придёт спаситель мира из России. Все предсказания и знаки указывают именно на это, — заверила Миронова.

Ранее начало Третьей Мировой войны предсказывала экстрасенс Инна Мишина. По её словам, страшным предвестником мирового противостояния стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной осенью прошлого года.

Мишина убеждена: мировое противостояние будет суровым, напряжённым, кровопролитным. Погибнет много людей. При этом России в боевые действия она вмешиваться не советует. Воевать будет весь мусульманский мир.

Беспокойное будущее предвещала шаманка Кажетта Ахметжанова. Её недавнее пророчество указывало на Украину. По её словам, в ходе СВО и победных действий России многие города Украины вернутся под наш флаг:

— В первую очередь, это — Одесса, Умаль (город в Черкасской области). К 2030-м годам я вижу создание новой автономии, в которую войдут эти города, — заявляет она.

Вместе с тем Кажетта предрекла неожиданную судьбу Одесской области. Многие европейцы хлынут туда, чтобы спастись. А причиной миграции станут жуткие природные катаклизмы:

— Грядёт великая беда — очень страшная засуха, — вздыхает Кажетта. – Она будет во многих европейских странах. И люди, чтобы спастись, начнут искать новые места для жизни. Я вижу, что очень многие европейцы переедут в Одессу. Этот город по-прежнему будет жемчужиной у моря, где будут жить очень много переселенцев из Европы. И им там будет очень комфортно, — уверяет шаманка.

О том, что потоки беженцев внезапно хлынут в другие страны, говорил покойный политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский:

— Будут две ядерные войны, между Палестиной и Израилем и Пакистаном и Индией. Это заставит нас наконец договориться. Христианская цивилизация должна объединиться, — завещал Вольфович.

По его словам, в ходе этих противостояний 200 миллионов человек ждёт гибель. Миллиард беженцев хлынут из Азии в другие страны.