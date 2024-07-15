Понедельник, 15 июля, 2024

Провидица Миронова объяснила, удастся ли избежать Третьей Мировой войны

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Правда ли, что мир стоит на пороге Третьей Мировой войны, и избежать её уже никак нельзя? На этот вопрос попыталась ответить экстрасенс Дарья Миронова, её размышление приводит интернет-издание «Вечерняя Москва».

Миронова утверждает: человечество сегодня действительно стоит на пороге большого мирового потрясения. И всё будет зависеть, по её мнению, от блестящих переговоров, которые должна инициировать Россия. Ведь именно из России, по словам многих легендарных провидцев, должно прийти спасение мира.

— Великий спаситель мира с именем на букву «В» должен предотвратить Третью Мировую. Именно буква «В» в этом предсказании является ключевой, она предполагает имя «Владимир». В ближайшее время мир подойдет к критической точке, после чего мессия из России должен спасти мир от столкновения, — пояснила Миронова.

И хотя мир стоит у критической точки, это ещё не означает, что скоро начнётся реальное столкновение:

— Ситуация выровняется именно из-за того, что придёт спаситель мира из России. Все предсказания и знаки указывают именно на это, — заверила Миронова.

Ранее начало Третьей Мировой войны предсказывала экстрасенс Инна Мишина. По её словам, страшным предвестником мирового противостояния стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной осенью прошлого года.

Мишина убеждена: мировое противостояние будет суровым, напряжённым, кровопролитным. Погибнет много людей. При этом России в боевые действия она вмешиваться не советует. Воевать будет весь мусульманский мир.

Беспокойное будущее предвещала шаманка Кажетта Ахметжанова. Её недавнее пророчество указывало на Украину. По её словам, в ходе СВО и победных действий России многие города Украины вернутся под наш флаг:

—  В первую очередь, это — Одесса, Умаль (город в Черкасской области). К 2030-м годам я вижу создание новой автономии, в которую войдут эти города, — заявляет она.

Вместе с тем Кажетта предрекла неожиданную судьбу Одесской области. Многие европейцы хлынут туда, чтобы спастись. А причиной миграции станут жуткие природные катаклизмы:

— Грядёт великая беда — очень страшная засуха, — вздыхает Кажетта. – Она будет во многих европейских странах. И люди, чтобы спастись, начнут искать новые места для жизни. Я вижу, что очень многие европейцы переедут в Одессу. Этот город по-прежнему будет жемчужиной у моря, где будут жить очень много переселенцев из Европы. И им там будет очень комфортно, — уверяет шаманка.

О том, что потоки беженцев внезапно хлынут в другие страны, говорил покойный политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский:

— Будут две ядерные войны, между Палестиной и Израилем и Пакистаном и Индией. Это заставит нас наконец договориться. Христианская цивилизация должна объединиться, — завещал Вольфович.

По его словам, в ходе этих противостояний 200 миллионов человек ждёт гибель. Миллиард беженцев хлынут из Азии в другие страны.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанские полицейские установили личность водителя, пассажир которого высовывался из кабины движущегося автомобиля

Новый вид транспорта с большими колонками проехал по улицам Рязани

Боец ММА из Рязани Виктор Клюев победил в турнире в Москве

На трассе М5 сгорела фура

Почти половина июльской нормы осадков выпала в Рязани за один день

Львам — роскошная жизнь, Девам — неожиданные расходы. Финансовый гороскоп на вторую половину июля 2024

Астролог Глоба предрёк неделю крутых перемен с 15 по 21 июля

Раскрыт вероятный сценарий ракетного удара США по РФ

Бурунов высказался о продолжении сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Женщину затравили из-за необычного имени дочери

В Рязани на дороге провалился асфальт

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Рыбновском районе