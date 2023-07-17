Пророчества о «самом страшном дне июля» сбылись: о чём предупреждали нас астрологи и провидцы накануне взрыва на Крымском мосту?

Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Взрыв унёс жизни двоих мирных людей, серьёзно пострадал ребёнок. Повреждены конструкции моста, и многие люди, направлявшиеся в Крым или из Крыма, попросту оказались заложниками ситуации. Те, кто следят за новостями астрологии и эзотерики, знают: многие провидцы били тревогу и не скрывали, что 17 июля может стать одним из самых страшных дней месяца, а то и целого лета. Что обещали нам в этот день?
Астролог Татьяна Лукашевич в интервью «Комсомольской правде» объяснила, что может случиться и чем произошедшее обернётся для каждого из нас. По её словам, именно 17 июля случится новолуние в конце знака Рака в напряженном аспекте с Плутоном. Плутон в этой связке отвечает за события глобального масштаба, под которыми можно понимать и выплеск ядерной энергии, и ударную волну из космоса, и многое другое.
Лукашевич убеждена: 17 июля наша жизнь не оборвётся, но мощная встряска произойти может. Вот главный совет от астролога:
По астрологическими расчётам Елены Альмах, в этот день начинается новолуние в 25-м градусе знака зодиака Рак. Новолуние в Раке может отвечать за события планетарного масштаба. Считается, что этот знак олицетворяет скрытность, мстительность и выжидание времени при принятии важных решений.
Астролог Юлия Лифанова рассказала, что 17 июля на небе выстроится «Большой Крест». За ним будет стоять огромная энергия, сравнимая с атомной электростанцией, когда в пространство выделяется огромный потенциал напряжения и в то же время возможность, чтобы резко что-то изменить. Так как во главе Креста стоят Плутон и Солнце, ситуация будет связана с массой людей.
Нумеролог Ольга Скоромная назвала 17 июля самым страшным днём месяца. Это день выпадает на лунные сутки, которые считаются самыми тяжёлыми во всём лунном месяце. В людях в эту дату могут обостряться агрессивные и крайне негативные качества.
Об особенной дате 17 июля 2023 года говорил другой известный провидец — гений-математик Сидик Афган. Он заявил, что 17 июля, вероятно, произойдёт провокация связанная с радиоактивными материалами. Афган отметил, такое действие вряд ли останется без ответа.
Ещё Афган предупреждал, что июль станет судьбоносным для Украины. Там в этом месяце сменится власть.