Пророчества о «самом страшном дне июля» сбылись: о чём предупреждали нас астрологи и провидцы накануне взрыва на Крымском мосту?

Рано утром 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт. Взрыв унёс жизни двоих мирных людей, серьёзно пострадал ребёнок. Повреждены конструкции моста, и многие люди, направлявшиеся в Крым или из Крыма, попросту оказались заложниками ситуации. Те, кто следят за новостями астрологии и эзотерики, знают: многие провидцы били тревогу и не скрывали, что 17 июля может стать одним из самых страшных дней месяца, а то и целого лета. Что обещали нам в этот день?

Астролог Татьяна Лукашевич в интервью «Комсомольской правде» объяснила, что может случиться и чем произошедшее обернётся для каждого из нас. По её словам, именно 17 июля случится новолуние в конце знака Рака в напряженном аспекте с Плутоном. Плутон в этой связке отвечает за события глобального масштаба, под которыми можно понимать и выплеск ядерной энергии, и ударную волну из космоса, и многое другое.

– Одномоментно Сатурн и Марс – два антагониста, выстроятся друг напротив друга, еще больше усиливая напряжение Плутона. А Чёрная Луна встанет в квадрате с Ураном, отвечающим за внезапность и непредсказуемость событий. Уран – это газы, авиация, электричество, интернет, бунт, взрывы, – объясняет специалист. – К тому же, на небе все еще складывается тау квадрат Плутона с кармическими узлами, что намекает на неизбежность события, через которое человечество должно пройти. Это действительно могут быть землетрясения или утечка радиации. Тем более, что точка новолуния сделает напряженный аспект к Марсу в натальной карте Запорожской АЭС. Надеюсь, удастся избежать на её территории пожара или военных действий, так как именно за эти явления отвечает Марс.

Лукашевич убеждена: 17 июля наша жизнь не оборвётся, но мощная встряска произойти может. Вот главный совет от астролога:

– Ближе к 17 июля выбирайте для отдыха места, далекие от военных действий, не сейсмоопасные районы, не посещайте массовые мероприятия.

По астрологическими расчётам Елены Альмах, в этот день начинается новолуние в 25-м градусе знака зодиака Рак. Новолуние в Раке может отвечать за события планетарного масштаба. Считается, что этот знак олицетворяет скрытность, мстительность и выжидание времени при принятии важных решений.

– Люди могут почувствовать нарастающее беспокойство и нервозность. Кроме того, им будет не хватать сил даже на текущие дела, но при этом придётся столкнуться с банковским кризисом и неурядицами в личной жизни, – предупредила астролог Елена Альмах в интервью «Комсомольской правде».

Астролог Юлия Лифанова рассказала, что 17 июля на небе выстроится «Большой Крест». За ним будет стоять огромная энергия, сравнимая с атомной электростанцией, когда в пространство выделяется огромный потенциал напряжения и в то же время возможность, чтобы резко что-то изменить. Так как во главе Креста стоят Плутон и Солнце, ситуация будет связана с массой людей.

Нумеролог Ольга Скоромная назвала 17 июля самым страшным днём месяца. Это день выпадает на лунные сутки, которые считаются самыми тяжёлыми во всём лунном месяце. В людях в эту дату могут обостряться агрессивные и крайне негативные качества.

Об особенной дате 17 июля 2023 года говорил другой известный провидец — гений-математик Сидик Афган. Он заявил, что 17 июля, вероятно, произойдёт провокация связанная с радиоактивными материалами. Афган отметил, такое действие вряд ли останется без ответа.

Ещё Афган предупреждал, что июль станет судьбоносным для Украины. Там в этом месяце сменится власть.