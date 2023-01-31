Финалист «Битвы экстрасенсов» известный провидец Зираддин Рзаев ответил на вопросы, которыми задаются многие россияне: чем завершится спецоперация на Украине, и будет ли её завершение как-то связано с применением ядерного оружия.

По словам ясновидящего, российские военные будут продвигаться вперёд с Божьей помощью несмотря на то, что в прямой конфронтации с ними Запад и НАТО.

– Россия ещё не проиграла ни одну войну. И из украинского конфликта мы выйдем победителями. Это дело времени. Поэтому тем, кто говорит, что представляет мир без России, нужно взглянуть правде в глаза и успокоиться, – заявил Рзаев «МК».

При этом экстрасенс не увидел ядерного удара.

– Ядерное оружие же не создали для того, чтобы оно стояло как экспонат. Понятно, что в крайних случаях его могут применить. Но не во время украинского конфликта. Мы победим и без ядерных ударов, – сказал он.

Провидец заявляет: после завершения украинского конфликта Россию снова захотят «ущипнуть». Поэтому есть вероятность конфликтов с другими соседними государствами. НАТО продолжить делать всё, чтобы нанести урон России, но у альянса ничего не выйдет.