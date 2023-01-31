Финалист «Битвы экстрасенсов» известный провидец Зираддин Рзаев ответил на вопросы, которыми задаются многие россияне: чем завершится спецоперация на Украине, и будет ли её завершение как-то связано с применением ядерного оружия.
По словам ясновидящего, российские военные будут продвигаться вперёд с Божьей помощью несмотря на то, что в прямой конфронтации с ними Запад и НАТО.
При этом экстрасенс не увидел ядерного удара.
Провидец заявляет: после завершения украинского конфликта Россию снова захотят «ущипнуть». Поэтому есть вероятность конфликтов с другими соседними государствами. НАТО продолжить делать всё, чтобы нанести урон России, но у альянса ничего не выйдет.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram