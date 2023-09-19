Прокуратура контролирует проверку по факту гибели 15-летнего велосипедиста

Прокуратура Рязанской области поставила на контроль ход и результат проверки обстоятельств наезда на несовершеннолетнего велосипедиста, сообщает телеграм-канал ведомства.

ДТП случилось в посёлке Тума Клепиковского района поздно вечером 16 сентября. Местный житель, управлявший автомобилем ВАЗ-2114, совершил наезд на 15-летнего велосипедиста. От полученных травм подросток скончался.

Причины и условия произошедшего ДТП устанавливаются.

Результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области.