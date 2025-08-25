Предложение с видом на Исаакиевский собор: в Рязанском художественном музее сыграли свадьбу Даниил и Анастасия

В Рязанском художественном музее 23 августа заключили свой брак Даниил и Анастасия. Об этом сообщает группа «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

Шесть лет назад судьба свела Даниила и Анастасию в стенах Радиоуниверситета. Они были просто одногруппниками — вместе сидели на лекциях, готовились к зачётам, списывали друг у друга конспекты. Тогда они ещё не знали, что именно учёба станет тем мостиком, который соединит два сердца.

На втором курсе они начали встречаться. Их объединила не только студенческая жизнь, каждый день они становились ближе: вместе решали задачи, обсуждали лекции, а потом и собственные мечты. В памяти навсегда останется вечер в Санкт-Петербурге. Прошло три года с начала их отношений. Даниил пригласил Анастасию на веранду ресторана с видом на величественный Исаакиевский собор. Вечерний город сиял огнями, и именно там, под небом Петербурга, он сделал предложение.

Сначала они мечтали просто расписаться в северной столице, тихо и скромно. Но позже поняли: такую любовь невозможно спрятать. Её хочется разделить с близкими, с друзьями, со всем миром. И поэтому они выбрали одно из самых красивых и исторических мест в своем родном городе Рязани и сыграли свадьбу.