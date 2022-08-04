Пострадавший в ДТП с «Камазом» в Скопинском районе 15-летний парень умер в больнице

15-летний Георгий, получивший серьёзные травмы в ДТП с «Камазом» в Скопинском районе, скончался в больнице. Об этом сообщает группа «Скопин.ИНФО».

Авария случилась в пятницу, 29 июля, на 270-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Водитель «Камаза» с прицепом, житель Липецка 1999 года рождения, выехал на встречку и протаранил «Ладу Гранта».

Погибли жительница Московской области, управлявшая легковушкой, и пассажирка из Скопинского района. Молодого парня на вертолёте санавиации доставили в Рязань, но врачи оказались бессильны.

Георгия и его маму похоронят в Кирове, сообщается в ВК.