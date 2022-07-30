Два человека погибли в ДТП с «Камазом» в Скопинском районе

В результате ДТП в Скопинском районе погибли два человека, сообщил сайт ИД «Пресса».

Авария случилась в пятницу, 29 июля, на 270-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Водитель «Камаза» с прицепом, житель Липецка 1999 года рождения, выехал на встречку и протаранил «Ладу Гранта».

На месте аварии погибли водитель легковушки — жительница Московской области 1989 года рождения, 50-летяя пассажирка из Скопинского района.

Находившийся в салоне легковушки подросток 2007 года рождения в тяжёлом состоянии доставлен в Скопинский ММЦ. После пациента на вертолёте санавиации отвезли в Рязань.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.