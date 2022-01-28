-8 C
Рязань
Пятница, 28 января, 2022

Посетители магазина под Екатеринбургом устроили кровавую потасовку из-за холодной шаурмы

spot_img
На главнуюНовости мира

Посетители магазина под Екатеринбургом устроили кровавую потасовку из-за холодной шаурмы

Александр Ильин

В городе Серов Свердловской области посетители продуктового магазина «Разливной» устроили кровавую потасовку с сотрудниками из-за холодной шаурмы, пишет E1.RU.

По данным СМИ, словесный конфликт быстро перерос в физическую расправу. Два посетителя набросились на сотрудников торговой точки у прилавка. После драка продолжилась в подсобном помещении.

Видео инцидента публикует РЕН ТВ.

Реклама

По информации полиции, пострадавшие пройдут судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления степени тяжести полученных травм. По итогам проверочных мероприятий полицейские примут решение.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,886ЧитателиЧитать
1,516ЧитателиЧитать
spot_img