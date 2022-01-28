Посетители магазина под Екатеринбургом устроили кровавую потасовку из-за холодной шаурмы

В городе Серов Свердловской области посетители продуктового магазина «Разливной» устроили кровавую потасовку с сотрудниками из-за холодной шаурмы, пишет E1.RU.

По данным СМИ, словесный конфликт быстро перерос в физическую расправу. Два посетителя набросились на сотрудников торговой точки у прилавка. После драка продолжилась в подсобном помещении.

Видео инцидента публикует РЕН ТВ.

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По информации полиции, пострадавшие пройдут судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления степени тяжести полученных травм. По итогам проверочных мероприятий полицейские примут решение.