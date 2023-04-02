Издание «Ямал Медиа» опубликовало интервью с участницей шоу «Битва экстрасенсов» ведьмой Алёной Полынь, в котором она предрекла незавидную судьбу президенту Украины Владимиру Зеленскому после СВО. Власти украинского лидера лишат, скорее всего, из-за какой-то ошибки, а страна его превратится в «раковую опухоль».

По словам провидицы, Зеленский – всего лишь игрушка, которая пришла к власти для исполнения определённых целей. Как только они будут достигнуты, глава киевского режима лишится поста. А после этого о нём никто не вспомнит.

– Он начнёт постепенно отходить в сторону, его будут меньше показывать по телевидению, о нём начнут мало говорить и постепенно он сойдёт на нет. И потом просто заменится другим человеком, – уверена Алёна Полынь.

Участь Зеленского будет сравнима с участью экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Политик ляпнул лишнего, после чего мгновенно был лишён поста и ушёл в тень.

– Зеленский пока ещё не в тени, но он также постепенно будет допускать ошибки, на которые сейчас якобы никто не обращает внимания, – отметила ясновидящая.

При этом жизни Зеленского пока ничего не угрожает. По судьбе ему прописано долгожительство, но может случиться что-то внезапное, что оборвёт его жизнь. Скорее всего, это что-то случится уже после ухода с президентского кресла.

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