Издание «Ямал Медиа» опубликовало интервью с участницей шоу «Битва экстрасенсов» ведьмой Алёной Полынь, в котором она предрекла незавидную судьбу президенту Украины Владимиру Зеленскому после СВО. Власти украинского лидера лишат, скорее всего, из-за какой-то ошибки, а страна его превратится в «раковую опухоль».
По словам провидицы, Зеленский – всего лишь игрушка, которая пришла к власти для исполнения определённых целей. Как только они будут достигнуты, глава киевского режима лишится поста. А после этого о нём никто не вспомнит.
Участь Зеленского будет сравнима с участью экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Политик ляпнул лишнего, после чего мгновенно был лишён поста и ушёл в тень.
При этом жизни Зеленского пока ничего не угрожает. По судьбе ему прописано долгожительство, но может случиться что-то внезапное, что оборвёт его жизнь. Скорее всего, это что-то случится уже после ухода с президентского кресла.
Ранее Владимиру Зеленскому предрекали череду печальных событий в 2023 году. А известный пророк-математик рассказал, когда на Украине сменится власть.
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