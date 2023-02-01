Среда, 1 февраля, 2023
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Нумеролог предрекла Владмиру Зеленскому печальные события в 2023 году

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Фото: кадр из видео / Telegram-канал Зеленского

2023 год для президента Украины Владимира Зеленского станет кармическим. Если политик не изменит свою политику, происходящее обернётся для него крайне печально. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщила нумеролог Ирина Митрофанова.

В кармический год человек должен выполнить своё предназначение. В этот период вселенная не прощает ошибок и требует 100-процентной отдачи.

— Оставаясь на тёмном пути, человек получает страхи, эмоциональное выгорание, начинает терять здоровье. Затем Вселенная бьёт по семье, — сказала Митрофанова.

В семейной жизни Зеленского в 2023 году могут начаться раздоры и ссоры. Не исключено, что вселенная даст ему то, что он хочет, в полном объёме — деньги и власть. Но взамен она заберёт всё остальное: здоровье, благополучие, любимых людей.

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