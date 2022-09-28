Политолог Семёнов: чиновников с боевым опытом нужно мобилизовать

Рязанский политолог Александр Семёнов призывает мобилизовать депутатов и чиновников, у которых есть боевой опыт. В своём Telegram канале он написал, что общество позитивно откликнется на отсутствие брони и привилегий для чиновников.
В то же время, по словам политконсультанта, люди без должной подготовки и опыта будут только обузой. Так что к вопросу мобилизации в целом и призыва чиновник в частности нужно подходить очень осторожно, — считает Александр Семёнов.
Политолог отметил, что необходимы профессионалы, готовые к выполнению боевых задач, подготовленные и опытные люди.