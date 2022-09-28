Политолог Семёнов: чиновников с боевым опытом нужно мобилизовать

Рязанский политолог Александр Семёнов призывает мобилизовать депутатов и чиновников, у которых есть боевой опыт. В своём Telegram канале он написал, что общество позитивно откликнется на отсутствие брони и привилегий для чиновников.

Александр Семёнов: «На мой взгляд, среди мобилизованных нужны люди, которые умеют на профессиональном уровне вести боевые действия. Если таковые есть среди чиновников, депутатов, то я думаю, что исключений быть не должно. То есть чиновники идут на общих основаниях – в соответствии с указом президента и разъяснениями Минобороны. Не должно быть каких-то броней и прочего»

В то же время, по словам политконсультанта, люди без должной подготовки и опыта будут только обузой. Так что к вопросу мобилизации в целом и призыва чиновник в частности нужно подходить очень осторожно, — считает Александр Семёнов.

Александр Семёнов: «Ошибки и перегибы на местах, которые сейчас возникают, показывают, что к такому серьёзному вопросу, как частичная мобилизация, нужно подходить очень аккуратно, вдумчиво»

Политолог отметил, что необходимы профессионалы, готовые к выполнению боевых задач, подготовленные и опытные люди.