Блокировка WhatsApp в России: депутаты говорят о неизбежном финале и ставят на MAX 

Алексей Самохин
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский высказался о будущем мессенджера WhatsApp в России. Свой комментарий он опубликовал в канале на платформе MAX.

Боярский рассказал, что получает множество запросов с просьбой оценить перспективы работы сервиса в стране. По его мнению, ситуация для WhatsApp складывается не в его пользу: стремительное развитие российской платформы MAX фактически завершает процесс импортозамещения популярного мессенджера.

Политик подчеркнул, что у WhatsApp было более чем достаточно времени, чтобы выстроить базовое взаимодействие с российскими регуляторами. Однако со стороны компании не последовало даже попытки наладить диалог. На этом фоне Боярский заявил, что не видит больше причин продолжать «потакать» американской компании Meta* и её продукту, учитывая угрозы, утечки и демонстративное нежелание соблюдать законы Российской Федерации.

Отдельный акцент он сделал на том, что речь идёт не только о технических и организационных вопросах, но и о принципиальном несоответствии политики мессенджера российским нормам и требованиям безопасности.

Параллельно с этим о будущем WhatsApp высказался депутат Госдумы Артём Кирьянов. В своём телеграм-канале он заявил, что полная блокировка мессенджера в России становится неизбежной. Поводом для обсуждения стали как массовые жалобы пользователей, так и давние претензии к владельцу сервиса.

Ссылаясь на данные портала «Сбой РФ», Кирьянов отметил, что только за день по всей стране зафиксировано 1274 жалобы на работу WhatsApp. Люди сообщали о невозможности отправлять сообщения, проблемах с подключением и потере доступа к сервису.

По словам депутата, постоянные сбои уже перестали удивлять россиян. Он подчеркнул, что вопрос не ограничивается временными техническими проблемами — речь идёт о системной ненадёжности западного приложения.

Особое беспокойство у парламентария вызывают риски в сфере конфиденциальности. Недавний слив 3,5 миллиарда номеров телефонов, связанных с сервисом, Кирьянов назвал лишь «верхушкой айсберга». На его взгляд, масштабы угроз для персональных данных могут быть куда серьёзнее.

Депутат также напомнил, что мессенджер не выполняет требования российского законодательства и игнорирует запросы профильных ведомств. Владельцем сервиса является компания Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена.

Кирьянов заявил, что политика WhatsApp идёт вразрез с интересами государства и граждан. Этого, по его мнению, уже достаточно, чтобы задуматься о праве такого сервиса продолжать работу в стране. При этом он подчеркнул: у компании было достаточно времени, чтобы выстроить официальные контакты с российскими органами, но никаких шагов в этом направлении так и не предприняли.

* Компания Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

