ВСУ атаковали Севастополь, тяжело ранена 15‑летняя девочка в парке Победы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером 30 ноября сообщил о тяжёлом ранении ребёнка при атаке ВСУ на город. По его словам, осколки от сбитой воздушной цели попали в 15‑летнюю девочку в парке Победы.

Чиновник уточнил, что пострадавшая сейчас находится в тяжёлом состоянии. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь, ребёнка экстренно транспортируют в больницу.

Развожаев заявил, что держит ситуацию под личным контролем и находится на связи с главным врачом. О других пострадавших или разрушениях в сообщении губернатора не говорится.

