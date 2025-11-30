Экстрасенс Аделина Панина уверена: украинский конфликт движется к финалу, как бы ни сопротивлялись киевские власти. По её словам, даже противники России начинают признавать реальное положение дел, а планы Запада о «стратегическом поражении» Москвы рассыпаются. Панина считает, что в обозримой перспективе ситуация на Украине будет урегулирована, но новый мир понравится далеко не всем, пишет «Московский комсомолец».

Запад несколько лет жил в иллюзии, что сможет продавить Россию и сломать её экономически и военно. Там были уверены: Москва не выдержит совокупного давления санкций, поставок оружия Киеву и политической изоляции. Теперь в западных столицах трезвеют и вынуждены признать: изменить обстановку на поле боя уже не получается, а задумка «сломать Россию» провалилась.

В итоге бывшие ярые противники сейчас больше думают не о судьбе Украины, а о спасении собственных экономик. Антироссийские санкции ударили по ним сильнее, чем они рассчитывали, тогда как Россия, по словам Паниной, выстояла. И именно это, уверена экстрасенс, подталкивает мировых игроков к поиску выходов и к переговорам.

При этом Панина не обещает лёгкого пути к миру. Она отмечает, что мирные инициативы, которые якобы поддерживают и Дональд Трамп, и российский президент, столкнутся с серьёзным сопротивлением. По её словам, Запад уже сейчас пытается блокировать любые шаги в сторону урегулирования и тянуть время. Но этот процесс всё равно не остановить: шаг за шагом, мелкими, болезненными движениями стороны будут продвигаться к завершению СВО.

Экстрасенс уверена, что в ближайшем будущем произойдёт «очень неожиданный поворот», после которого события ускорятся. В конечном итоге мирные договорённости всё равно будут подписаны, а конфликт формально завершится. Главным итогом она видит то, что условия мира будут учитывать российские требования.

Отдельно Панина выделяет начало января. Именно этот период она называет переломным моментом. По её словам, в первые дни нового года будут приняты серьёзные решения, которые заложат фундамент будущего долгого мира. Эти шаги, как уверяет экстрасенс, станут ключом к окончательному урегулированию ситуации.

Панина подчёркивает: Россия не намерена отступать от заявленных задач и целей. Она уверена, что позиция Москвы полностью войдёт в текст будущих мирных соглашений. По её словам, только выполнение всех целей, о которых российский президент заявил в самом начале спецоперации, станет точкой в этой истории. Именно тогда СВО можно будет считать завершённой.

Однако путь к этому финалу вряд ли обойдётся без нервов. Экстрасенс предупреждает: в ближайшее время со стороны Украины стоит ждать «мелких пакостей», которые способны привести к очень серьёзным последствиям. Панина говорит о провокациях, которых избежать не получится: от нынешнего киевского режима она не ждёт иной тактики. Эти действия могут осложнить переговорный процесс и накалить обстановку, но не смогут сорвать финал.

Ключевой срок, который называет Панина, — весна. С высокой долей вероятности к этому времени активная фаза конфликта будет завершена, а общий контур договорённостей станет понятен. Именно тогда будет особенно интересно посмотреть на реакцию мировых лидеров, которые во время СВО занимали жёстко антироссийские позиции.

Экстрасенс уверена: после окончания боевых действий многие политики начнут резко менять риторику. Те, кто открыто критиковал Москву, внезапно заговорят о том, как все эти годы якобы стремились к миру и были «всегда благосклонны» к России. Но Панина считает, что прежнего доверия к их словам уже не будет. В будущем Россия будет ориентироваться не на заявления, а на реальные действия партнёров.