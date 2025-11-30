Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
1.9 C
Рязань
В центре Рязани огородили разрушающийся дом с часами

Анастасия Мериакри
Фото: телеграм-канал «Рязанский слон»

В Рязани здание с часами, расположенное рядом с ТРЦ «Малина», окружили строительными лесами. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанский слон».

Ранее жители Рязани рассказали, что здание находится в аварийном состоянии. По их словам, стены дома разрушаются, а само строение накренилось и может обрушиться в любой момент. Люди обеспокоены тем, что здание может рухнуть и причинить вред прохожим.

Очевидцы утверждают, что здание огородили, установив вокруг него строительные леса и защитные сетки.

На данный момент официальные комментарии от властей по поводу судьбы этого объекта отсутствуют.

