В центре Рязани огородили разрушающийся дом с часами

В Рязани здание с часами, расположенное рядом с ТРЦ «Малина», окружили строительными лесами. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанский слон».

Ранее жители Рязани рассказали, что здание находится в аварийном состоянии. По их словам, стены дома разрушаются, а само строение накренилось и может обрушиться в любой момент. Люди обеспокоены тем, что здание может рухнуть и причинить вред прохожим.

Очевидцы утверждают, что здание огородили, установив вокруг него строительные леса и защитные сетки.

На данный момент официальные комментарии от властей по поводу судьбы этого объекта отсутствуют.