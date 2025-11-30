Новогодняя столица-2026
Появилось видео массового ДТП около администрации Рязани

Анастасия Мериакри
Фото: телеграм-канал «Топор. Новости Рязани»

Появилось видео с места ДТП около администрации Рязани. Его публикует телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».

30 ноября утром на пересечении улиц Свободы и Радищева столкнулись три автомобиля. По словам одного из участников происшествия, аварию спровоцировала женщина-водитель. На кадрах, доступных в интернете, видно, как она выезжает на перекрёсток и врезается в «Киа», а та, в свою очередь, толкает «Ладу».

Согласно неподтверждённой информации, у женщины могли быть признаки алкогольного опьянения.

Официальных данных о происшествии пока не поступало.

