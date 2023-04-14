Полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасы у жителя Рязанской области

Сотрудники угрозыска УМВД по Рязанской области с коллегами из регионального УФСБ задержали подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Подробности сообщили в пресс-центре МВД России.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, установлено, что житель Клепиковского района хранит дома огнестрельное оружие различного калибра.

Ирина Волк: «На въезде в город Рязань сотрудник Госавтоинспекции остановил иномарку, в которой в качестве пассажира находился подозреваемый. В этот момент оперативники при силовой поддержке Росгвардии задержали его. В подвале дома злоумышленника обнаружено свыше полутора тысяч патронов и 15 единиц огнестрельного оружия»

Ирина Волк уточнила, что изъяты карабин, автомат Калашникова, обрез мелкокалиберной винтовки, два обреза винтовок Мосина, ружьё, две мелкокалиберные винтовки, семь пистолетов, включая антикварные образцы.

По данным экспертизы, изъятое оружие пригодно для производства выстрелов.

Дознаватель ОМВД по Клепиковскому району возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ.

В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.