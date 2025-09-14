Появилось видео момента наезда мотоциклиста на электросамокатчика в Рязани. Запись публикует телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».
Происшествие произошло возле ТРЦ «Премьер». По информации очевидцев, электросамокатчика сбил подросток на мотоцикле. Пострадавшего забрали врачи скорой помощи. По предварительной информации, у него перелом в области таза.
Официальная информация не поступала.
Материалы по теме:
Украинский беспилотник сбили ночью 14 сентября на территории Рязанской области
В рязанской электричке обнаружили труп мужчины
Двое рязанцев потеряли более 2 млн, доверившись мошенникам
В Ряжском районе легковушка снесла бетонный столб, водитель госпитализирован