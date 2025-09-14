Воскресенье, 14 сентября, 2025
Украинский беспилотник сбили ночью на территории Рязанской области, действует угроза атаки БПЛА

Анастасия Мериакри
Freepik AI

В Рязанской области ночью 14 сентября сбили беспилотник. Соответствующие сведения публикует Минобороны России.

Всего на территории РФ дежурными средствами ПВО ночью перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них над Брянской областью сбили 30 БПЛА, над республикой Крым — 15, над Смоленской областью — 12, над Калужской — 10, над Новгородской — 5, над акваторией Азовского моря — 3, над Ленинградской областью — 2. По одному вражескому беспилотнику было уничтожено в Орловской, Ростовской и Рязанской областях.

14 сентября в Рязани и области объявили угрозу атаки БПЛА. Сообщение пришло в 5:52 от РСЧС. Жителей города просят не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».

