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Пятница, 11 марта, 2022

Появилась новая информация о поисках пропавших детей в Смоленске

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Появилась новая информация о поисках пропавших детей в Смоленске

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Продолжаются поиски детей, информация о пропаже которых 7 марта переполошила весь Смоленск, пишет Readovka67.

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Известно, что в розыск объявлены два 8-летних близнеца из дома на улице Соболева и их 10-летний друг.

На следующий день после начала поисков спасатели подняли со дна Днепра в районе улицы Набережная Горького тело ребенка, в котором опознали одного из пропавших мальчишек.

За вчерашний день было проведено сканирование дна телеуправляемым подводным аппаратом на 300 метров вниз по течению от места, где предположительно могли утонуть ребята. За ходом расследования уголовного дела следят следователи и прокуратура.

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