Под Рязанью построят новую линию по выпуску труб ПВХ

Расширение производства полимерных изделий под Рязанью поддержит региональная «Корпорация развития». Об этом написал в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

По словам Никитина, 31 января была достигнута договорённость, строительство новой линии по выпуску высоко востребованных сейчас на рынке труб ПВХ может быть завершено уже к концу 2024 года.

По проекту, предприятие начнёт производить ежегодно до 600 тонн труб, будет создано почти 100 рабочих мест для специалистов.

Поставщиком основного оборудования выступит предприятие, входящее в Китайскую ассоциацию пластиковых труб и Китайскую ассоциацию электронных материалов. Компания имеет 30-летний опыт работы в сфере трубопроводных систем для промышленности, водоснабжения и водоочистки.

— Для успешной реализации проекта с учетом специфики инвестпроекта наметили подходящие меры господдержки, варианты будущего подбора кадров. Для финансирования проекта рекомендован сервис «Инвестиционный маркетплейс». Сопровождение проекта в режиме «одного окна» берет на себя «Корпорация развития», — написал Артём Никитин.