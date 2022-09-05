Площадь, пройденная огнём в рязанских лесах, превысила 27 тысяч гектаров

Лесные пожары в Рязанской области прошли площадь более 27 тысяч гектаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Собеседник агентства уточнил, что несмотря на увеличение площади пожаров, населённым пунктам угрозы нет.

В Рязанской области действует 7 очагов лесных пожаров, 3 из которых локализовано. ПДК вредных веществ в воздуха из-за пожаров не зафиксировано.

На сегодняшний день на тушении природных пожаров в регионе задействовано 2600 человек и 881 единица техники, в том числе 6 воздушных судов.

Первый лесной пожар в Рязанской области произошёл 7 августа, второй – через день, позже они разрослись. На всей территории региона действует режим чрезвычайной ситуации.