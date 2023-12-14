Пять лет назад в Рязани впервые выполнили пересадку почки

Первая операция по пересадке почки от донора реципиенту была выполнена в ночь на 14 декабря 2018 года в Рязанской областной клинической больнице. Почку пересадили женщине 39 лет с неизлечимой почечной недостаточностью. Ее состояние требовало трижды в неделю проходить процедуру гемодиализа — очищение крови с помощью аппарата «искусственная почка».

Единственной альтернативой этой процедуре для нее была трансплантация. Однако до этого времени выполнить ее для рязанцев могли только в крупных медицинских центрах страны.

Операция по пересадке почки стала новым этапом в работе системы здравоохранения Рязанской области. Трансплантация возможна лишь в регионах, где высоко развиты возможности клиническо-лабораторной базы, действуют современные медицинские технологии и трудятся высококлассные специалисты. Помимо того, что организация службы донорства и трансплантации органов положительно сказывается на качестве оказания медицинской помощи жителям Рязанской области, это ведет к развитию иммунологии, инженерной медицины, других медико-биологических дисциплин.

Спустя четыре месяца после первой пересадки почки, в ночь на 28 апреля 2019 года специалисты ОКБ выполнили первую пересадку печени. Пациенткой рязанских трансплантологов стала 60-летняя женщина. Трансплантация для пациентов с тяжелыми заболеваниями печени — это спасение жизни. Если отказавшие почки заменяет гемодиализ, то сделать работу за печень может только другая печень.

Факты о работе службы донорства и трансплантации Рязанской области:

— Рязанская область была 26 регионом России, где открылся центр трансплантации.

— Первая родственная трансплантация почки в регионе была проведена в октябре 2022 года. В тот день отец отдал свою почку сыну. После этого рязанские трансплантологи провели еще одну операцию по родственной пересадке. Тогда отец отдал свою почку дочери.

— В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, работа по трансплантации органов заметно осложнилась, но не остановилась. Как только врачи стали уверены в безопасности пациентов, операции по пересадке продолжились.

— Одна из пациенток после пересадки смогла стать матерью. Крестным своего ребенка она пригласила стать Дмитрия Карпова, который в тот момент возглавлял отделение урологии и трансплантации органов;

— За пять лет в рязанской ОКБ выполнено 58 операций по трансплантации почек и 8 по трансплантации печени.

— Спустя пять лет первая пациентка рязанских трансплантологов Анна чувствует себя прекрасно и постоянно поддерживает дружеские отношения с Дмитрием Карповым — хирургом, который проводил операцию;

— По данным Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, потребность нашего региона составляет около 50 трансплантаций почки и 20 трансплантаций печени в год.