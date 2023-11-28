На борту самолета, который летел в Москву из турецкой Антальи, пьяная россиянка устроила дебош, пишет телеграм-канал Mash.

По данным издания, вскоре после взлета девушка стала тревожить остальных, курила электронную сигарету и вылила на пол воду. Вскоре она успокоилась.

Как выяснилось позднее, россиянка неожиданно для своего соседа стянула с него штаны и стала орально ублажать его. При этом она игнорировала возмущения других пассажиров.

Перед посадкой дебоширка попала в хвостовую часть самолета и перевернула мусорные пакеты на головы стюардесс. После приземления ее задержали.