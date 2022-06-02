21.8 C
Рязань
Четверг, 2 июня, 2022

Первый семейный спортивно-развлекательный Фестиваль «Кислород» пройдёт в Рязани 8 июня

spot_img
7info

Первый семейный спортивно-развлекательный Фестиваль «Кислород» пройдёт в Рязани 8 июня

Первый семейный спортивно-развлекательный Фестиваль «Кислород» пройдёт в Рязани 8 июня, сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Мероприятие стартует в 18.30 на площадке Зелёного театра ЦПКиО.

В программе: фрисби-гольф, балансборд, городки, полоса препятствий от Дитя джунглей, дартс, дженга и др.

Участников фестиваля ждут мастер-классы по современным танцам, робототехнике, чаепитие, встреча со спасателями-волонтёрами и многое другое.

Регистрация семейных команд до 7 июня на электронную почту andreev.minsport@mail.ru.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7