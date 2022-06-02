Первый семейный спортивно-развлекательный Фестиваль «Кислород» пройдёт в Рязани 8 июня, сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Мероприятие стартует в 18.30 на площадке Зелёного театра ЦПКиО.

В программе: фрисби-гольф, балансборд, городки, полоса препятствий от Дитя джунглей, дартс, дженга и др.

Участников фестиваля ждут мастер-классы по современным танцам, робототехнике, чаепитие, встреча со спасателями-волонтёрами и многое другое.

Регистрация семейных команд до 7 июня на электронную почту andreev.minsport@mail.ru.