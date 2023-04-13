Перспективы развития общественного транспорта в Рязани обсудили на заседании Облдумы

В рамках заседания областной Думы в среду, 12 апреля, состоялся «правительственный час» на тему: «О развитии транспорта общего пользования в Рязани». На вопросы депутатов ответили глава администрации г. Рязани Елена Сорокина и министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено проблемам в работе общественного транспорта и предложениям по его дальнейшему совершенствованию, в том числе по оптимизации маршрутов регулярных перевозок муниципальным и коммерческим транспортом, обновлению парка машин, усилению контроля за качеством предоставляемых услуг.

В докладе главы администрации г. Рязани Елены Сорокиной прозвучало, что ключевые направления в развитии транспорта общего пользования – приоритет магистральных маршрутов, работающих по регулируемому тарифу, поэтапное обновление всего подвижного состава и сохранение городского электрического транспорта, ремонт контактных линий, а также постепенная адаптация маршрутной сети под потребности пассажиров.

Елена Сорокина доложила о результатах уже проделанной работы. При детальном изучении транспортных и пассажирских потоков, плотности жилой застройки, объектов общественного и социального назначения, центров массового скопления людей специализированной организацией впервые был разработан документ – комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), включающая в себя три сценария совершенствования сети маршрутов перевозок г. Рязани. КСОТ будет представлена общественности в июне после тщательного изучения, внесения замечаний соответствующих профильных ведомств и подготовки плана конкретных действий по ее реализации. Также она отметила, что парк общественного транспорта г. Рязани в 2023 — 2024 гг. планируется пополнить 67 автобусами большого класса, из которых 47 будут закуплены в текущем году, а 20 – в 2024 году, что позволит обновить автобусный парк на 51 %.

Депутат областной Думы Никита Усачев поднял вопрос о многочисленных жалобах рязанцев на долгое ожидание общественного транспорта в вечернее время в густонаселенных районах города. По словам Елены Сорокиной, ситуацию планируется улучшить уже в мае, после поставки в регион новых автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и соответственно планируемого увеличения штата водителей.

Депутат Григорий Парсентьев и Татьяна Гусева акцентировали внимание на усилении контроля за работой муниципального и коммерческого транспорта и повышении прямой ответственности коммерческих перевозчиков перед рязанцами.

Глава администрации пояснила пути решения данной проблемы:

– МУП «УРТ», работающее по регулируемому тарифу, находится под нашим полным контролем, обеспечивая выполнение расписания на 90% и выше, в том числе в вечернее время, а с коммерческим транспортом, работающим по нерегулируемому тарифу, есть проблемы. Для решения данного вопроса нами введено условие для выплаты субсидий по льготникам – выполнение не менее 80% рейсов от плана установленного расписанием, в том числе в вечернее время. С момента ввода данного критерия процент выполнения расписания существенно возрос. Сейчас нами прорабатывается вопрос перехода коммерческих перевозчиков в «режим работы по расписанию», когда рейс засчитывается только при условии прибытия на остановку согласно времени, установленному в расписании или с отклонением, но по уважительной причине, и вопрос введения административной ответственности за нарушение графика работы.

Депутат Андрей Глазунов поинтересовался перспективами развития электрического транспорта и сети электрозаправок в регионе. Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун подчеркнул, что Рязанская область вошла в число 40 регионов – участников пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, который стартовал в 2022 году. В 2023 году в регионе установят 18 быстрых зарядных станций, из которых 7 объектов – в городе, в 2024 году — ещё 15.

Депутат Наталья Рубина выразила обеспокоенность проблемой замены троллейбусной контактной сети, Антон Князев – перевозкой детей при возникших трудностях с оплатой проезда, Денис Сидоров обратил внимание на необходимость введения мер контроля по использованию перевозчиками экологически чистого транспорта.

Кроме того, депутатов интересовали вопросы урегулирования установки дорожных знаков на реконструированных дорогах, повышения ответственности подрядчика и заказчика за неэффективное использование бюджетных средств, создания единой сети транспортного обслуживания населения города и области, организации качественной уборки дорожного покрытия и тротуаров.

В завершении заседания первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Александр Шевырев подчеркнул особую важность оперативности принятия решений по обозначенным вопросам и выстраивания взаимодействия между ведомствами.

По итогам проведения «правительственного часа» профильному министерству будут выработаны рекомендации.