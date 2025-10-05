Павел Малков вручил Сергею Безрукову Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью»

В субботу, 4 октября, в Константинове на праздновании юбилея Сергея Есенина губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с Сергеем Безруковым и поблагодарил его за вклад в большую работу по сохранению наследия великого русского поэта.

Губернатор Павел Малков отметил, что спектакль «Хулиган. Исповедь» (6+), с которым выступил Безруков, – яркая и невероятно трогательная постановка, проникнутая любовью и уважением к жизни и творчеству Сергея Есенина.

«Стихи Есенина переведены на более чем 150 языков. Сергей Александрович проникновенно писал о Родине, родных местах, сельской глубинке и крестьянском быте. Поднимал важные философские темы и воспевал природу Рязанского края. Каждый человек, который хоть однажды побывал здесь, влюбляется в эти просторы. Творчество Есенина любили тогда и любят сейчас. Народная любовь только растет, потому что его слова очень и очень близки многим», – отметил Павел Малков.

После спектакля глава региона вручил Сергею Безрукову почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью». Это благодарность рязанцев за сохранение памяти и творчества нашего великого земляка.

Награда присуждена за «многолетнюю активную творческую деятельность по популяризации наследия Сергея Есенина и значительные заслуги в сохранении культурного достояния Рязанской области».

Напомним, в 2020 году Безруков был отмечен знаком губернатора «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».