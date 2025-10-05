Самый масштабный спектакль Сергея Безрукова прошел в Константинове

В селе Константиново под Рязанью 4 октября с размахом отметили 130-летие со дня рождения Сергея Есенина. Основной частью праздника стало выступление народного артиста России Сергея Безрукова.

Актер выступил с моноспектаклем «Хулиган. Исповедь» (6+). Как отметили в официальном сообществе Сергея Безрукова ВКонтакте, спектакль стал самым масштабным по количеству зрителей.

Во время спектакля Сергей Безруков прочел стихотворения «Исповедь хулигана», «Письмо к женщине», «Чёрный человек» и многие другие. По словам Безрукова, в каждой стране, куда он приезжал, спектакль находил особый отклик. Ведь он о любви к Родине, поэтому понятен каждому, кто преисполнен этим чувством.

«Из всех поэтов Серебряного века Сергей Есенин – самый выдающийся, потому что именно его больше всех читают и поют. Он прост и ясен, он чувственный и искренний. Когда разбирают судьбу Сергея Есенина, то я всегда говорю, что нужно смотреть ее в контексте событий, происходящих в России. Как крестьянского поэта его не могло устраивать то, что происходило в его время. Поэтому ему нужно было как-то протестовать. И когда говорят, что он был дебоширом и скандалистом, то я цитирую замечательные строки: «Заливаю глаза вином, Чтоб не видеть в лицо роковое, Чтоб подумать хоть миг об ином». Это глубокая и многогранная личность», — сказал Сергей Безруков.