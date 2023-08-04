Павел Малков поздравил сотрудников РЖД с профессиональным праздником

Из детского лагеря «Гренада» на Ставрополье госпитализировали 11-летнего мальчика, на которого напали подростки, пишет Readovka67. По предварительной версии, ночью злоумышленники позвали его в туалет. Там один из них намочил полотенце, завязал узел и стал избивать мальчика. «Из-за этого у него начались проблемы со зрением», – говорится в публикации. Приятели держали...