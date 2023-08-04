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Павел Малков поздравил сотрудников РЖД с профессиональным праздником

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Фото: правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню железнодорожника.

Глава региона поблагодарил руководство РЖД за поддержку области и вручил сотрудникам компании региональные награды.

Благодаря железной дороге в регионе успешно реализуются проекты развития. Например, в индустриальном парке «Рязанский». К нему проложена новая железнодорожная ветка. Наличие этих путей – важное преимущество. Большой плюс для любого инвестора,

— передает слова Павла Малкова пресс-служба правительства.

Также губернатор отметил, что железная дорога имеет важное экономическое, социальное и обороноспособное значение для всей страны.

На мероприятии работников отрасли поздравили и заместитель начальника Московской железной дороги Сергей Дмитров, министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун, представители Рязанской областной  и городской дум и администрации Рязани.

Павел Малков поздравил сотрудников РЖД с профессиональным праздником
Павел Малков поздравил сотрудников РЖД с профессиональным праздником
Павел Малков поздравил сотрудников РЖД с профессиональным праздником
Павел Малков поздравил сотрудников РЖД с профессиональным праздником

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