Павел Малков поздравил сотрудников РЖД с профессиональным праздником

Губернатор Рязанской области принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню железнодорожника.
Глава региона поблагодарил руководство РЖД за поддержку области и вручил сотрудникам компании региональные награды.
Также губернатор отметил, что железная дорога имеет важное экономическое, социальное и обороноспособное значение для всей страны.
На мероприятии работников отрасли поздравили и заместитель начальника Московской железной дороги Сергей Дмитров, министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун, представители Рязанской областной и городской дум и администрации Рязани.