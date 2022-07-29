Патриарх Кирилл перенес визит в Нижний Новгород

«Святейший патриарх ждет встречи со своей нижегородской паствой и просит молитв у саровских и дивеевских святынь, чтобы эта встреча состоялась быстрее», — цитирует сайт РПЦ председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.