7info 29.07.2022 20:05 Патриарх Кирилл перенес визит в Нижний Новгород Фото с личной страницы ВК Патриарха Кирилла Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перенес визит в Нижегородскую митрополию, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ). «В связи с возникшими рабочими обстоятельствами, требующими присутствия святейшего патриарха в Москве, первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию, который был запланирован на ближайшие дни, переносится на более позднее время», — говорится в сообщении. Визит планировался на 30 июля–1 августа. «Святейший патриарх ждет встречи со своей нижегородской паствой и просит молитв у саровских и дивеевских святынь, чтобы эта встреча состоялась быстрее», — цитирует сайт РПЦ председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду. Новости СМИ2