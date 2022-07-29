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Патриарх Кирилл перенес визит в Нижний Новгород

Фото с личной страницы ВК Патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перенес визит в Нижегородскую митрополию, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

«В связи с возникшими рабочими обстоятельствами, требующими присутствия святейшего патриарха в Москве, первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию, который был запланирован на ближайшие дни, переносится на более позднее время», — говорится в сообщении.

Визит планировался на 30 июля–1 августа.

«Святейший патриарх ждет встречи со своей нижегородской паствой и просит молитв у саровских и дивеевских святынь, чтобы эта встреча состоялась быстрее», — цитирует сайт РПЦ председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.

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