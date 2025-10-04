В ночь на воскресенье, 5 октября, ожидается рекордная атака по территории Украины с использованием порядка 750 БПЛА-камикадзе типа «Герань». Об этом, ссылаясь на украинские мониторинговые ресурсы, пишет телеграм-канал «Военндело (Военное дело | ВД)»

По данным источников, также в Чёрное море вывели три ракетоносителя «Калибр» общим залпом 24 ракеты.

Официальная информация от Минобороны России на данный момент не поступала.

