Российские военные нанесли массированный удар по инфраструктуре в Чернигове

В Чернигове российские военные нанесли массированный удар по военной инфраструктуре противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Канал опубликовал видеоролик, на котором видно, что на месте прилёта бушует сильнейший пожар. Сообщается также о постоянных перебоях с электричеством в городе. Другие подробности инцидента в настоящее время уточняются.

Подпольщик Сергей Лебедев пишет, что в Черниговской области была зафиксирована серия ночных и ранних утренних ударов. Целями стали узлы энергоснабжения и складская логистика.

Лебедев предполагает, что повторяемость ударов говорит о попытке вывести из строя способы переброски резервов противника. О результатах этой операции ожидаются дополнительные сообщения от «сопротивления с мест».

Мощные прилёты подтверждают и украинские ресурсы. Отмечается, что в городе возникли перебои со светом.

Официальная информация от Минобороны России пока не поступала.