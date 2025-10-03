«Летит очень жестко»: Шарий рассказал о массированном ударе по Украине

Российские войска ночью нанесли массированный удар по военным объектам на Украине, сообщил блогер Анатолий Шарий в телеграм-канале.

По его данным, атакованы Полтавская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Сумская и Винницкая области.

«Летит очень жестко, бьют всем: БПЛА, крылатые ракеты, баллистика», — уточнил Шарий.

Он подчеркнул, что перебои со светом наблюдаются в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В Харьковской области зафиксирован очень сильный пожар, в Полтавской были прилеты «один за одним», добавил блогер.

Минобороны России пока не прокомментировало эту информацию.