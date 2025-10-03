Пятница, 3 октября, 2025
Новости России

В зоне поражения ракет Barracuda могут оказаться Москва и Петербург

Алексей Самохин
Freepik AI

В Вашингтоне обсуждается возможность поставок Украине новых крылатых ракет Barracuda американской оборонной компании Anduril. Издание The Wall Street Journal сообщает, что решение еще не принято, но, если поставки состоятся, это вооружение может представлять потенциальную угрозу для России, учитывая его дальность. Об этом пишет «Лента.ру»

Что известно о ракетах Barracuda?

Крылатые ракеты Barracuda были представлены компанией Anduril в сентябре 2024 года. Производитель охарактеризовал их как революционные благодаря простоте и дешевизне производства.

Ключевые особенности:

Производство: Система Barracuda разработана для масштабного производства и удовлетворения краткосрочных всплесков спроса. Производители сократили количество уникальных деталей, что позволяет быстро развернуть производственные линии.

Конструкция: Семейство ракет представлено тремя основными модификациями — Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500, для каждой из которых доступна модификация Barracuda-M. Они оснащены воздушно-реактивным двигателем, парой выдвижных крыльев и складными стабилизаторами.

Цели: Ракеты могут поражать цели как на суше, так и в море, включая статические и подвижные объекты.

Дальность: В зависимости от модификации, дальность полета составляет от 220 до 930 километров.

Платформы для запуска

Barracuda разработаны для запуска с различных платформ, что делает их универсальными:

Barracuda-100: Вертолеты, самолеты, наземные транспортные средства и лодки.

Barracuda-250: Наземные/морские реактивные системы залпового огня MLRS и HIMARS, а также внутренний отсек истребителя F-35.

Barracuda-500: Истребители F-15E, F-18E/F, F-16 и системы запуска Rapid Dragon (транспортные самолеты C-17, C-130).

Зона потенциального поражения

Российские эксперты оценили, как глубоко ВСУ смогут наносить удары в случае передачи ракет Barracuda.

Barracuda-250М (дальность до 370 км): Могут достать до приграничных городов, таких как Белгород, Брянск, Смоленск, Запорожье и другие.

Barracuda-500М (дальность до 930 км): Представляют опасность для более отдаленных российских городов. По оценке Telegram-канала «Военная хроника», в зону поражения могут попасть Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Ярославль, Кострома, а также база стратегических ракетоносцев в Энгельсе (Саратовская область). Также в зону поражения попадает и Рязань. 

