Воскресенье, 1 октября, 2023
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Определён подрядчик для благоустройства Лыбедского бульвара в Рязани

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Подведены итоги конкурса по выбору подрядчика благоустройства Лыбедского бульвара в Рязани. Информацию опубликовал сайт Госзакупок.

Победителем аукциона признано ООО «Техногрупп». Компания предложила наибольшую стоимость проведения работ среди трёх участников — 411 млн 990 тыс 430 рублей 92 копейки. Ключевым в решении комиссии стало не ценовое предложение, а наличие опыта у подрядчика по проведению подобных работ.

На участке Лыбедского бульвара планируется масштабная реконструкция. Подрядчик не только проведёт благоустройство территории, но и установит шезлонги, гамаки, батуты. Также планируется установка уличных туалетов.

7info подробно писало о предстоящем тендере.

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