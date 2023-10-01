Определён подрядчик для благоустройства Лыбедского бульвара в Рязани

Подведены итоги конкурса по выбору подрядчика благоустройства Лыбедского бульвара в Рязани. Информацию опубликовал сайт Госзакупок.

Победителем аукциона признано ООО «Техногрупп». Компания предложила наибольшую стоимость проведения работ среди трёх участников — 411 млн 990 тыс 430 рублей 92 копейки. Ключевым в решении комиссии стало не ценовое предложение, а наличие опыта у подрядчика по проведению подобных работ.

На участке Лыбедского бульвара планируется масштабная реконструкция. Подрядчик не только проведёт благоустройство территории, но и установит шезлонги, гамаки, батуты. Также планируется установка уличных туалетов.

7info подробно писало о предстоящем тендере.