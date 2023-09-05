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На благоустройство Лыбедского бульвара Рязани выделили 411,9 млн рублей

7info
Лыбедский бульвар

Объявлен тендер на благоустройство Лыбедского бульвара Рязани. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена — 411 млн 990 тыс 430,92 рублей. Заявки принимаются до 20 сентября.

Благоустройство территории включает множество объектов.

Спецификация на оборудование

№ п/пНаименование оборудованияКоличество
 Шезлонг «Праздник»8 шт.
 Гамак «Карон»5 шт.
 Батут круглый тип 11 шт.
 Батут круглый тип 22 шт.
 Велопарковка «Тироль»7 шт.
 Качели «Бруно»3 шт.
 Качели «Бруно» со скамейкой2 шт.
 Скамья «Ярус»10 шт.
 Станция обслуживания велосипедов1 шт.
 Стойка баскетбольная2 шт.
 Стойка волейбольная с сеткой1 шт.
 Стол для пинг-понга «Мастер»2 шт.
 Ворота футбольные с сеткой2 шт.
 Брусья двойные для отжиманий разноуровневые2 шт.
 Двойной турник2 шт.
 Треугольник1 шт.
 Скамья для упражнений на пресc1 шт.
 Индига1 шт.
 Рукоход двухсекционный с подъемом, брусья и 8 турников1 шт.
 Брусья в подъем с подъездом для колясочников1 шт.
 Трехуровневый рукоход1 шт.
 Брусья в подъем со скамьей1 шт.
 Скамья тип 16 шт.
 Скамья тип 24 шт.
 Скамья тип 33 шт.
 Скамья тип 42 шт.
 Скамья тип 514 шт.
 Скамья тип 63 шт.
 Скамья тип 79 шт.
 Урна16 шт.
 Камень времени тип 13 шт.
 Камень времени тип 26 шт.
 Памп-трек1 шт.
 Скейт-парк1 шт.
 Туалетный модуль1 шт.
 Световой комплекс со светильником тип 1168 шт.
 Световой комплекс с двумя светильниками тип 219 шт.
 Световой комплекс со светильником тип 36 шт.
 Световой комплекс со светильником Сфера277 шт.
 Водопад1 шт.

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