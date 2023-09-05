На благоустройство Лыбедского бульвара Рязани выделили 411,9 млн рублей

Объявлен тендер на благоустройство Лыбедского бульвара Рязани. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена — 411 млн 990 тыс 430,92 рублей. Заявки принимаются до 20 сентября.
Благоустройство территории включает множество объектов.
Спецификация на оборудование
|№ п/п
|Наименование оборудования
|Количество
|Шезлонг «Праздник»
|8 шт.
|Гамак «Карон»
|5 шт.
|Батут круглый тип 1
|1 шт.
|Батут круглый тип 2
|2 шт.
|Велопарковка «Тироль»
|7 шт.
|Качели «Бруно»
|3 шт.
|Качели «Бруно» со скамейкой
|2 шт.
|Скамья «Ярус»
|10 шт.
|Станция обслуживания велосипедов
|1 шт.
|Стойка баскетбольная
|2 шт.
|Стойка волейбольная с сеткой
|1 шт.
|Стол для пинг-понга «Мастер»
|2 шт.
|Ворота футбольные с сеткой
|2 шт.
|Брусья двойные для отжиманий разноуровневые
|2 шт.
|Двойной турник
|2 шт.
|Треугольник
|1 шт.
|Скамья для упражнений на пресc
|1 шт.
|Индига
|1 шт.
|Рукоход двухсекционный с подъемом, брусья и 8 турников
|1 шт.
|Брусья в подъем с подъездом для колясочников
|1 шт.
|Трехуровневый рукоход
|1 шт.
|Брусья в подъем со скамьей
|1 шт.
|Скамья тип 1
|6 шт.
|Скамья тип 2
|4 шт.
|Скамья тип 3
|3 шт.
|Скамья тип 4
|2 шт.
|Скамья тип 5
|14 шт.
|Скамья тип 6
|3 шт.
|Скамья тип 7
|9 шт.
|Урна
|16 шт.
|Камень времени тип 1
|3 шт.
|Камень времени тип 2
|6 шт.
|Памп-трек
|1 шт.
|Скейт-парк
|1 шт.
|Туалетный модуль
|1 шт.
|Световой комплекс со светильником тип 1
|168 шт.
|Световой комплекс с двумя светильниками тип 2
|19 шт.
|Световой комплекс со светильником тип 3
|6 шт.
|Световой комплекс со светильником Сфера
|277 шт.
|Водопад
|1 шт.