Опергруппа Рязанской области обратилась к жителям региона в связи с распространением «омикрона»

Опергруппа Рязанской области опубликовала обращение к жителям региона из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

В Управлении Роспотребнадзора отметили, что «омикрон» характеризуется способностью к масштабному распространению и одномоментному поражению большого числа людей.

Опергруппа рязанского правительства заявляет о необходимости строго соблюдения профилактических мер. Сред них: вакцинация, использование масок, антисептиков, социальное дистанцирование. Рекомендуется также избегать массового скопления людей.

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В ведомстве напомнили о необходимости следить за чистотой помещения, проводить влажные уборки.