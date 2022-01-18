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Вторник, 18 января, 2022
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Опергруппа Рязанской области обратилась к жителям региона в связи с распространением «омикрона»

Александр Ильин

Опергруппа Рязанской области опубликовала обращение к жителям региона из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. 

В Управлении Роспотребнадзора отметили, что «омикрон» характеризуется способностью к масштабному распространению и одномоментному поражению большого числа людей. 

Опергруппа рязанского правительства заявляет о необходимости строго соблюдения профилактических мер. Сред них: вакцинация, использование масок, антисептиков, социальное дистанцирование. Рекомендуется также избегать массового скопления людей.  

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В ведомстве напомнили о необходимости следить за чистотой помещения, проводить влажные уборки. 

«При наличии респираторных симптомов надо оставаться дома и незамедлительно обращаться за медицинской помощью для своевременного назначения адекватного лечения. Больным коронавирусной инфекцией и контактным с ними лицам необходимо соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении. 

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