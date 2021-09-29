Окский заповедник показал осень глазами зверей. О том, как проживают это время года лоси, косули, кабаны и другие животные, рассказала старший научный сотрудник заповедника, кандидат биологических наук Надежда Панкова.

7info публикует её очерк.

В разгаре осень, прохладная, разноцветная, грибная, желудевая. Кто-то радуется лиственному многоцветью, кто-то сетует на дождь и раннюю темноту. А как относятся к осени звери – обитатели Окского заповедника?

У лосей осень – самый романтический период, время гона. По вечерам и на рассвете можно услышать в лесу, как эти, молчаливые обычно, звери ревут и стонут. Гон начинается в конце августа и заканчивается в октябре. Первые признаки начала брачного сезона лосей, заметные человеку в лесу, не очень-то романтичны. Это так называемые «гонные ямы». Лось копытами выкапываем ямку в земле и мочится в нее. Моча лосей обоего пола во время гона – не просто моча! Это, можно сказать, духи, запах которых на весь лес кричит о страсти. Поэтому лось ложится в ямку и хорошенько вываливается в собственной (или чужой) моче, напичканной феромонами.

Осеннее украшение самки лося – привлекательный (для самцов) запах. А лось-самец осенью находится на пике своей красоты – к этому моменту готовился он весь год, отращивая рога.

Золотой осенью встреча в лесу с красавцем лосем может быть небезопасна, так как эти мирные животные становятся агрессивны, и им всюду мерещатся соперники.

А у косуль ко времени желтых листьев гон уже закончился. Успокоившиеся звери наконец-то могут отъесться и отдохнуть, что весьма актуально перед зимой, дающейся этим копытным непросто. Косули питаются травянистыми растениями, ягодами, грибами и орехами. И, конечно же, желудями, когда они есть. А золотая осень – время желудей, и косули небольшими группами и поодиночке пасутся в дубравах.

Может быть, никто так не радуется осени, как кабаны. Сейчас у них время, которое зоологи называют временем нажировки, или гиперфагии. Многие люди, следящие за своей фигурой, позавидовали бы сейчас кабанам, ведь вепри совершенно законно, без мук совести, едят чуть ли не круглые сутки. Им можно и нужно есть после шести, и даже ночной жор идет на пользу, ведь здоровый красивый кабан – это толстый кабан. Чем толще кабан – тем теплее ему будет зимой.

Секачи хрустят желудями в одиночестве, набирая жир перед периодом гона, который начнется, как только опадут последние листья. Как и лоси-самцы, секачи во время гона почти не едят, им не до этого.

А у кабаньих матерей к осени подросли дети. Вылиняли у поросят ювенильные полоски, и они стали по окраске похожи на взрослых. Но их мех еще не так совершенен, как у взрослых зверей, поэтому им особенно важно хорошо питаться. Кабанья мама, как всегда, озабочена не только тем, как бы растолстеть самой, но и как сделать толстыми и круглыми своих детей. От ее выбора местообитаний и рациона питания зависит будущее семьи этой зимой. И, недолго думая, она ведет своих детей в пойменную дубраву. Там и жёлуди – залог безбедного существования кабанов, и подсохшие к осени озера с клубнями стрелолиста и водными беспозвоночными, там и вкусные питательные червячки. Все самое калорийное выбирает для питания осенний кабан.

Та же забота осенью и у барсука – стать как можно толще. В отличие от кабана, который будет активен всю зиму, барсук может растолстеть до неузнаваемости. До того, что ходить будет, смешно переваливаясь. Жир пригодится ему, чтобы спокойно проспать до весны в своей норе. И нору надо подготовить к зиме, в первую очередь – вычистить. Работая передними и задними ногами, барсук выбрасывает из норы старую подстилку, а вместе с ней и довольно много земли. Заготавливает новою подстилку из сухих листьев, а потом залезает в нору и затыкает ее пробкой. Но это будет только в ноябре, после первого снегопада. А пока барсук, пополняя запасы жира поедает… Да, те же самые желуди.