Один человек погиб, один ранен после конфликта в центре Ульяновска

Один человек погиб, еще один пострадал, по предварительным данным, в результате конфликта возле магазина ЦУМ в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Ранее в социальных сетях появилось видео драки в центре Ульяновска. В комментариях к нему сообщается, что произошел конфликт между двумя группами людей, в ходе которого двоих человек ранили ножом.
В полиции уточнили, что предполагаемый злоумышленник, нанесший ножевые ранения, задержан, им оказался житель областного центра 1986 года рождения.