Обнародовано пугающее предсказание американского пастора о месте начала ядерной войны

Многие провидцы прошлого убеждали своих потомков, что в будущем неизбежна ядерная война. Особенно пугающее пророчество на этот счёт оставил американский протестантский пастор Бринкли. Сказанные им в конце 90-х годов слова в двадцатых годах нового века звучат особенно страшно.

Как пишет Life, ссылаясь на предсказание пастора, грядущая ядерная война начнётся на Украине. На территорию Незалежной упадёт восемь бомб. Бринкли называл следующие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Херсон, Донецк, Луганск и Запорожье. После страшной бомбардировки полностью изменятся границы Украины:

— Львов станет столицей, а Киев уйдёт в небытие.

При этом пастор убеждён, что удары по Украине придёт с Запада. За этой агрессией ядерным ударом по подвергнутся США:

— Удары придутся на Вашингтон, Балтимор, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Кливленд, Детройт, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Ранее экстрасенс Мишина назвала дату начала Третьей Мировой войны. По словам Мишиной, страшным предвестником мирового противостояния стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной. При этом Третья Мировая начнётся не сейчас, но очень скоро.

— Незадолго до праздника во Франции, который будет отмечаться летом, в июле, начнётся паника. Мир всерьез заговорит о Третьей мировой войне и военном положении, — предупреждает провидица.

Инна Мишина убеждена: мировое противостояние будет суровым, напряжённым, кровопролитным. Погибнет много людей. При этом России в боевые действия она вмешиваться не советует. Воевать будет весь мусульманский мир:

— Ливан, Сирия, Иран, Ирак, Турция, Афганистан — все будут воевать. В скором времени война против Израиля развернётся ещё на несколько фронтов, — утверждает Мишина.

Экстрасенс убеждена, что вооруженные столкновения продлятся не один год, а минимум три. В конечном итоге окажутся втянутыми в войну Индия и страны Запад.

Ранее астролог Константин Дараган обозначил высочайшую вероятность конфликта с НАТО. Константин Дараган убеждён: говорить о мире и спокойствии слишком рано. Недавно он заявил, что конфликт с НАТО не только неизбежен, но и случится уже совсем скоро.В новом интервью каналу «Влобушкинъ» Дараган указал, что жёсткая конфронтация может обозначиться уже к 2029 году.