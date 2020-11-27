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Верят ли дети Рязани в Деда Мороза?

7info7

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 респондентов и выяснили, верят ли дети Рязани в Деда Мороза.

58% стараются как можно дольше поддерживать веру детей в Деда Мороза. Незаметно подкладывают подарки под елку или заказывают аниматоров в новогодний вечер. Нарядный Дед Мороз и его внучка-красавица Снегурочка приходят в дом, слушают детские стихи, смотрят музыкальные или танцевальные номера – кто во что горазд! – и за красивые представления дарят юным талантам подарки. Поэтому их дети не сомневаются в существовании новогоднего волшебства.

Старший сын уже догадывается, конечно, что что-то тут не так. А младшенький всегда ждет Деда Мороза, – улыбается исследователям Кристина.

25% опрошенных не так трепетно относятся к фигуре новогоднего дедушки и поэтому не следят за тем, чтобы дети верили в него. Их чада быстро раскусили, что за ватной бородой и красным халатом скрывается не северный волшебник, дарящий радость детям и взрослым в новогоднюю ночь, а самый обыкновенный папа, другой родственник или специально приглашенный аниматор.

Я сам очень рано перестал верить. Приятель один в садике поделился подозрениями. Дочери семь лет, уже тоже не верит в Деда Мороза, хотя делает вид. Чтобы подарков больше получить, – смеется Олег.

Оставшиеся участники опроса либо мало общаются со своими детьми, либо пока еще не обзавелись ими, поэтому не дали ответ на этот вопрос.

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