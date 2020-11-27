Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 респондентов и выяснили, верят ли дети Рязани в Деда Мороза.
58% стараются как можно дольше поддерживать веру детей в Деда Мороза. Незаметно подкладывают подарки под елку или заказывают аниматоров в новогодний вечер. Нарядный Дед Мороз и его внучка-красавица Снегурочка приходят в дом, слушают детские стихи, смотрят музыкальные или танцевальные номера – кто во что горазд! – и за красивые представления дарят юным талантам подарки. Поэтому их дети не сомневаются в существовании новогоднего волшебства.
25% опрошенных не так трепетно относятся к фигуре новогоднего дедушки и поэтому не следят за тем, чтобы дети верили в него. Их чада быстро раскусили, что за ватной бородой и красным халатом скрывается не северный волшебник, дарящий радость детям и взрослым в новогоднюю ночь, а самый обыкновенный папа, другой родственник или специально приглашенный аниматор.
Оставшиеся участники опроса либо мало общаются со своими детьми, либо пока еще не обзавелись ими, поэтому не дали ответ на этот вопрос.