В Касимовском районе оперативники раскрыли кражу по оставленным на земле следам

В Касимовском районе полицейские раскрыли кражу DVD-плеера, газонокосилки и микроволновки благодаря оставленным на земле следам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
С заявлением в правоохранительные органы обратилась 37-летняя жительница села Степаново. Женщина заявила о пропаже имущества.
Когда свидетели показали оставленные вещи, то правоохранители узнал в них DVD-плеер, газонокосилку и микроволновку. Это оказались те самые предметы, которые похитили у пострадавшей.
Вынеся бытовую технику из помещения, женщины отдали ее на хранение соседям, надеясь в будущем забрать украденное.
В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.