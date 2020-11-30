Среда, 2 декабря, 2020
-1.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

В Касимовском районе оперативники раскрыли кражу по оставленным на земле следам

Елена Лобанова

В Касимовском районе полицейские раскрыли кражу DVD-плеера, газонокосилки и микроволновки благодаря оставленным на земле следам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 37-летняя жительница села Степаново. Женщина заявила о пропаже имущества. 

— Прибывшие на место преступления полицейские осмотрели дом и прилегающую к нему территорию. Тогда-то они и обнаружили следы, которые ведут от жилища к соседнему дому. Правоохранители допросили соседей и выяснили, что недавно к ним пришли две женщины. Они утверждали, что в их доме идет ремонт, а вещи поставить некуда. Поэтому подозреваемые попросили оставить имущество у соседей, — рассказали в пресс-службе УМВД. 

Когда свидетели показали оставленные вещи, то правоохранители узнал в них DVD-плеер, газонокосилку и микроволновку. Это оказались те самые предметы, которые похитили у пострадавшей. 

— Допросив соседей, полицейские получили описание двух женщин. Вскоре 21-летняя и 41-летняя подозреваемые были задержаны. Оказалось, что старшая женщина ранее уже была судима за неуплату средств на содержание детей. Злоумышленницы знали, что хозяйка дома была в отъезде, а жилище пустовало. Тогда они вскрыли замок и проникли внутрь, — говорится в сообщении. 

Вынеся бытовую технику из помещения, женщины отдали ее на хранение соседям, надеясь в будущем забрать украденное. 

В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости Рязани

В Рязанской области деревенский житель нашел клад и растратил все деньги на «красивую жизнь»

В Рязанской области житель деревни Марфинка нашел клад при ремонте чужого дома. Обнаруженные деньги он растратил на "красивую жизнь". Об этом сообщает...
Узнать больше
Новости Рязани

Новости Рязани сегодня: 27 ноября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 27 ноября. Рязанская область...
Узнать больше
Новости мира

В Липецке возле подъезда жилого дома из дробовика расстреляли 49-летнего «бандита из 90-х»

В субботу, 28 ноября, в Липецке прям возле подъезда жилого дома из дробовика расстреляли 49-летнего бывшего члена местной ОПГ. Об этом сообщает...
Узнать больше
Новости мира

В среднем смоленская медсестра зарабатывает более 32 000 рублей

Смоленскстат опубликовал данные о зарплатах смоленских медсестер. Оказалось, что в среднем работники медицины зарабатывают 32 616 рублей.  Смоленскстат проводил...
Узнать больше
Новости Рязани

На ярмарках выходного дня в Рязани продали 10 тонн мяса

В субботу, 28 ноября , в Рязани прошли ярмарки выходного дня. На прилавках было представлено множество продукции. Об этом пишет пресс-служба регионального...
Узнать больше
Новости мира

Минздрав Астраханской области прокомментировал ситуацию с огромной очередью в поликлинику №8

Не так давно в социальных сетях появилась информация об огромных очередях в поликлинике Астрахани. Региональный Минздрав прокомментировал данную ситуацию. 
Узнать больше
Новости мира

В ДТП под Великим Новгородом пострадали четыре человека

В воскресенье, 29 ноября, в ДТП под Великим Новгородом пострадали четыре человека. Об этом пишет пресс-служба регионального УМВД.  Происшествие...
Узнать больше
Новости мира

В Липецке из-за аварии с фурой госпитализировали двух человек

Вечером 29 ноября под Липецком произошла серьезная авария с участием фуры. Об этом пишет Gorod48. ДТП случилось на...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области изменится порядок установления кадастровой стоимости недвижимости

С 1 января 2021 года в Рязанской области изменится порядок установления кадастровой стоимости недвижимости. Соответствующее распоряжение подписал Николай Любимов. 
Узнать больше
Новости мира

На этой неделе в Липецке отремонтируют сразу 16 улиц

На этой неделе ямочный ремонт проведут на 16-ти липецких улицах. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.  Так, работы проведут...
Узнать больше
Новости медицины

Рязанская детская поликлиника №2 отмечает 60-летний юбилей

В 2020 году рязанская детская поликлиника №2 отмечает 60-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.  Поликлиника оказывает помощь...
Узнать больше
Новости мира

Обычные розетки могут быть опасны для человека

Обычные розетки могут быть опасны для здоровья человека. Все из-за электромагнитного излучения, которое от них исходит. Об этом рассказал эколог-эксперт Антон Ястребцев...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+