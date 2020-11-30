В Касимовском районе оперативники раскрыли кражу по оставленным на земле следам

В Касимовском районе полицейские раскрыли кражу DVD-плеера, газонокосилки и микроволновки благодаря оставленным на земле следам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 37-летняя жительница села Степаново. Женщина заявила о пропаже имущества.

— Прибывшие на место преступления полицейские осмотрели дом и прилегающую к нему территорию. Тогда-то они и обнаружили следы, которые ведут от жилища к соседнему дому. Правоохранители допросили соседей и выяснили, что недавно к ним пришли две женщины. Они утверждали, что в их доме идет ремонт, а вещи поставить некуда. Поэтому подозреваемые попросили оставить имущество у соседей, — рассказали в пресс-службе УМВД.

Когда свидетели показали оставленные вещи, то правоохранители узнал в них DVD-плеер, газонокосилку и микроволновку. Это оказались те самые предметы, которые похитили у пострадавшей.

— Допросив соседей, полицейские получили описание двух женщин. Вскоре 21-летняя и 41-летняя подозреваемые были задержаны. Оказалось, что старшая женщина ранее уже была судима за неуплату средств на содержание детей. Злоумышленницы знали, что хозяйка дома была в отъезде, а жилище пустовало. Тогда они вскрыли замок и проникли внутрь, — говорится в сообщении.

Вынеся бытовую технику из помещения, женщины отдали ее на хранение соседям, надеясь в будущем забрать украденное.

В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.