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Рязанская область присоединилась к онлайн-марафону старта нового сезона ночной хоккейной лиги

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Ночная хоккейная лига Рязанской области присоединилась к масштабному мероприятию, приуроченному к открытию юбилейного сезона. В воскресенье, 22 ноября, состоялся «Марафон Ночной лиги», во время которого от Камчатки до Москвы прошли выставочные и регулярные матчи, посвященные началу десятого сезона.

Наш регион также был представлен в рамках марафона, ведь Рязань давно называют столицей любительского хоккея, благодаря тому, что регион является лидером по количеству команд в дивизионе «Любитель 40+», а уровень организации турнира признают одним из самых высоких во всей стране.

В рамках открытия перед командами и зрителями выступил министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов. Он отметил, что «Очень приятно, что турнир, который мы начинали 10 лет назад, вырос до такого масштаба! Очень надеюсь, что Рязанская область будет и дальше занимать лидирующие позиции в Ночной хоккейной лиге страны».

На протяжении всего существования лиги в регионе, ею руководит депутат рязанской городской думы, Президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов. Он принял участие в 8 гала-матчах НХЛ, во время которых выходил на лед совместно с Президентом России Владимиром Путиным, а также неоднократно признавался лучшим региональным представителем лиги в стране. Он отметил, что «Ночная хоккейная лига – это уникальный проект. Благодаря ему около 700 рязанских парней и мужчин играют в любительский хоккей. Это позволяет поддерживать здоровый образ жизни и прививать у жителей региона любовь к спорту».

Гвардии подполковник, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества, мастер спорта по военно-спортивному многоборью Алексей Анатольевич Шмелев также поприветствовал спортсменов и болельщиков, пожелал красивых игр и побольше захватывающих моментов.

В рамках марафона в прямом эфире был показан матч «Лиги надежды» «РВВДКУ» VS «Автоимпорт», помимо этого из региона было организовано прямое включение, в рамках которого Олег Смирнов рассказал корреспонденту о развитии НХЛ в Рязанской области. Посмотреть большой марафон зрители могли на телеканалах Старт, КХЛ-ТВ, МАТЧ ТВ.

Посмотреть онлайн-марафон старта 10 сезона Ночной хоккейной лиги можно здесь.

Посмотреть прямое включение Рязанской области в рамках онлайн-марафона можно здесь.

Посмотреть прямую трансляцию матча «РВВДКУ» VS «Автоимпорт» можно здесь.

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