Новости Рязани 7 и 8 ноября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за выходные, 7 и 8 ноября.

В Рязани полиция проверила, как подростки соблюдают запрет на посещение ТЦ.

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Напомним, 3 ноября вышло распоряжение губернатора Николая Любимова, запрещающее находиться детям без сопровождения взрослых в ТЦ. Оно действует на период продлённых школьных каникул – с 5 по 15 ноября.

На территории музея-заповедника в Константиново произошёл пожар.

Сообщение о возгорании поступило в субботу, 7 ноября, в 12.28. Первым на место происшествия прибыло пожарной подразделение, которое базируется в Константинове. Всего в тушении принимали участие 7 человек, привлекалось 3 единицы техники.

В Рязани простились с Вячеславом Коростылёвым.

Траурная церемония состоялась на Скорбященском кладбище. Проститься с известным рязанским этнографом пришли коллеги, друзья и родственники Вячеслава Васильевича.

В Михайловском районе рабочие нашли мину.

Рабочие прибыли в район деревни Бычки Горностаевского сельского поселения, чтобы установить дорожный знак. На 214 километре трассы Р-132 они обнаружили мину и вызвали специалистов по разминированию.

В Рязани задержан подозреваемый в вымогательстве у предпринимателя 15 миллионов рублей.

Изображение 4711018 с сайта Pixabay

Предприниматель сообщил в полицию, что у него вымогают 15 миллионов рублей. Неизвестный присылал мужчине сообщения с угрозами. В СМС он обещал уничтожить имущество бизнесмена, угрожал членам его семьи, если не получит 15 миллионов рублей. Позже в окно квартиры предпринимателя кто-то бросил бутылку с бензином. Его машину облили горючей жидкостью.

Митрополит Марк рассказал, считается ли греховной рок-музыка.

Митрополит признался, что не считает рок-музыку греховной. По его словам, многие рок-исполнители верят в Бога и являются миссионерами, которые доносят своё христианское свидетельство через эту субкультуру.