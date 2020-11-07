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На территории музея-заповедника в Константиново произошёл пожар

7info

На территории музея-заповедника в селе Константиново произошёл пожар. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило в субботу, 7 ноября, в 12.28. Первым на место происшествия прибыло пожарной подразделение, которое базируется в Константинове. Всего в тушении принимали участие 7 человек, привлекалось 3 единицы техники. 

Пожарным удалось не допустить распространения огня. В 13.00 пожар был локализован, в 13.07 потушен. 

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В результате пожара огнём был пореждён чердак деревянной чайной на территории музея-заповедника С. А. Есенина. Площадь пожара, по предварительным оценкам, составила 10 кв метров.

Люди во время происшествия не пострадали. Его причина устанавливается.

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