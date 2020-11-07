В Рязани полиция проверила, как подростки соблюдают запрет на посещение ТЦ

В Рязани проходят контрольные мероприятия по соблюдению ограничительных мер, установленных в регионе для снижения угрозы распространения СOVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

В частности, проверяется, как соблюдается запрет на посещение детьми и подростками торговых центров. Напомним, 3 ноября вышло распоряжение губернатора Николая Любимова, запрещающие находиться без сопровождения взрослых в ТЦ. Оно действует на период продлённых школьных каникул – с 5 по 15 ноября.

В Рязани сотрудники полиции проверили крупные ТРЦ – «Премьер», «Виктория Плаза», «Малина» и «М 5 Молл». С подростками проводится разъяснительная работа. На родителей или законных представителей злостных нарушителей будут составлены административные протоколы.