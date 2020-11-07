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В Рязани простились с Вячеславом Коростылёвым

7info

В Рязани простились с Почётным гражданином города Вячеславом Коростылёвым. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы. 

Траурная церемония состоялась в субботу, 7 ноября, на Скорбященском кладбище. Проститься с известным рязанским этнографом пришли коллеги, друзья и родственники Вячеслава Васильевича.

–  Вячеслав Коростылёв –  величайший патриот нашего города, посвятивший свою жизнь сохранению историко-культурного наследия родного края, –  отметила глава муниципального образования Юлия Рокотянская. –  Его неожиданный, безвременный уход стал невосполнимой потерей для Рязани. От нас ушёл замечательный учёный, уникальный специалист в области этнографии. Своей работой он внёс неоценимый вклад в изучение и сохранение культурного наследия Рязанского края. Его научные труды необходимо популяризировать среди молодежи.

Вячеслав Коростылёв – заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почётный гражданин Рязани, заместитель председателя Геральдического совета при Правительстве Рязанской области, автор различных проектов в области народного творчества, в том числе «Рязанской этнографической энциклопедии» и «Антологии музыкально-обрядового фольклора Рязанской области», учредитель и главный редактор «Рязанского этнографического вестника».  Долгие годы он был руководителем Рязанского областного научно-методического центра народного творчества, председателем регионального отделения Ассоциации этнологов и антропологов России, членом правления Союза краеведов России.

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Многолетний неустанный труд, творческая энергия и научный авторитет Вячеслава Васильевича получили самое высокое признание. Среди его наград медаль «За заслуги перед обществом», Золотой знак Государственного геральдического Совета. В 2006 г. он был удостоен премии Рязанской области им. академика И.И. Срезневского.

Вячеслав Коростылев родом из города Сасово Рязанской области, здесь прошли его детские и школьные годы. Он с детства интересовался историей, окончил исторический факультет Рязанского государственного педагогического института. Всю  жизнь Вячеслав Васильевич посвятил сохранению народной культуры своей малой Родины, собирал уникальную информацию о традициях, творчестве и быте жителей родного края. В 1982 года он стал директором областного центра народного творчества, а спустя четыре года учреждение признали победителем Всесоюзного соревнования, то есть лучшим в стране. Для сохранения народных традиций Вячеслав Коростылев учредил журнал «Рязанский этнографический вестник» и сам стал его главным редактором. За 25 лет работы были выпущены 39 томов с ценнейшими материалами. Подобное издание было единственным в стране. 

В 1995 году совместно с Институтом этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН в Рязани был организован и проведен I Конгресс этнографов и антропологов России. В работе конгресса приняли участие свыше 150 ученых из 52 научных центров страны. Благодаря труду Вячеслава Коростылева и его единомышленников Рязань стали называть  этнографической столицей России.

В 1997 году Коростылев был приглашен в качестве одного из пяти основных докладчиков на Международный форум UNESKO в Таиланде по проблемам защиты фольклора народов мира, а в 1998 году Вячеслав Васильевич ездил в столицу Кипра на Европейскую конференцию по народному творчеству.

Многолетний труд и научный авторитет Коростылева получили высокое признание. В 1997 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани», его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

На пенсии Вячеслав Васильевич продолжил писательскую и исследовательскую деятельность. Так, в 2018 году он выпустил книгу «Моя целина», где рассказал о работе студенческого стройотряда Рязанского государственного пединститута в Казахстане в 60-е годы. В издание вошли статьи, воспоминания целинников и около 500 фотографий того времени.

Вячеслав Коростылев умер 5 ноября в возрасте 73 лет.

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