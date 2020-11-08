В Рязани задержан подозреваемый в вымогательстве 15 миллионов рублей

Рязанский предприниматель сообщил в полицию, что у него вымогают 15 миллионов рублей. Неизвестный присылал мужчине сообщения с угрозами. В СМС он обещал уничтожить имущество бизнесмена, угрожал членам его семьи, если не получит 15 миллионов рублей.

Позже в окно квартиры предпринимателя кто-то бросил бутылку с бензином. Его машину облили горючей жидкостью.

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Оперативники установили личность вымогателя. Им оказался ранее судимый житель Рязани, тоже предприниматель. Как выяснилось, с потерпевшим он был давно знаком и завидовал его успехам.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, на преступление подозреваемый решился из зависти.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.