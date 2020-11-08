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Новости РязаниОбщество

Митрополит Марк рассказал, считается ли греховной рок-музыка

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк выразил своё мнение о рок-музыке. В рубрике «Слово Архипастыря» на сайте Рязанской епархии митрополит ответил на вопрос: «Можно ли слушать рок и правда ли, что это греховная музыка?»

Митрополит признался, что не считает рок-музыку греховной. По его словам, многие рок-исполнители верят в Бога и являются миссионерами, которые доносят своё христианское свидетельство через эту субкультуру.

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Митрополит также рассказал, почему рок-музыка может показаться кому-то греховной. Классическая музыка несёт гармонию, а рок часто выглядит и звучит жёстко, брутально, как бы противореча идеям гармонии и красоты.

А вот поведение некоторых людей на рок-концертах, действительно, можно назвать греховным.

— Люди подвержены коллективной истерике, нередко принимают алкоголь, наркотики, поэтому возникло такое представление о рок-музыке, — отметил владыка.

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