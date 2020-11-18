Среда, 18 ноября, 2020
23.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Работник РНПК стал победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства

7info7

Водитель транспортного цеха АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» стал бронзовым призером всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Автомобили грузоподъемностью свыше 10 тонн». В соревнованиях, которые проходили в Симферополе, приняли участие 37 водителей грузовиков из 25 городов России: Архангельска, Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Подольска, Ростова-на-Дону, Челябинска, Якутска, Рязани и других городов России. Организатором конкурса выступил научно-исследовательский институт автомобильного транспорта по заказу Министерства транспорта РФ.

В течение трех конкурсных дней водители проходили проверку теоретических знаний и знаний правил дорожного движения, а также выполняли практические задания. Участники демонстрировали навыки вождения грузовика по специальной трассе и с определенными условиями. Трасса была составлена таким образом, чтобы учесть ситуации, с которыми водители сталкиваются в своей повседневной работе. Одним из испытаний стало доставка хрупкого груза, когда в кузов автомобиля поместили открытый контейнер с водой и задача водителя была последовательно выполняя все упражнения доставить контейнер от старта до финиша без потерь воды. Состязания проходили в двух категориях: автомобили грузоподъемностью до 10 тонн и автомобили грузоподъемностью свыше 10 тонн.

Цель конкурса — совершенствование профессиональных знаний и мастерства водителей грузовиков, выявление лучших водителей и распространение их опыта, повышение роли и популяризации профессии водителя грузовика, формирование осознанной необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также привлечение широкого общественного внимания к автомобильному грузовому транспорту России как к средству, обеспечивающему высокие темпы экономического роста, полную реализацию потенциала провозных возможностей этого вида транспорта.

В транспортном цехе АО «РНПК» Александр Бруштеля трудится 8 лет, хотя водительский стаж — 24 года. Александр неоднократно участвовал во внутризаводских конкурсах профессионального мастерства и занимал  призовые места. На прошедшем в конце октября традиционном заводском конкурсе «Лучший по профессии» он  занял первое место в номинации «Лучший водитель грузового автомобиля». На торжественном собрании в честь Дня автомобилиста ему была вручена Благодарность министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

АО «РНПК» в заботе о кадровом потенциале предоставляет все возможности для профессионального развития работников и их карьерного роста. Для поступивших на работу предусмотрено развитие по специальной корпоративной программе, в рамках которой молодые специалисты развивают корпоративные и управленческие компетенции, участвуют в научно-технических конференциях и других проектах. Более опытные работники повышают квалификацию в Учебном центре РНПК, тем самым получая более высокий разряд или проявляя себя на ежегодных конкурсах профессионального мастерства.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлено ещё 115 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В среду, 18 ноября, в Рязанской области выявлено ещё 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 
Узнать больше

Главный редактор РИА «7 новостей» награждена памятным знаком «925 лет со дня образования города Рязани»

Новости Рязани
Распоряжение о вручении награды подписала глава администрации Рязани Елена Сорокина. Знак Надежде Владимировне вручили в среду, 18 ноября.
Узнать больше

Скончался рязанский казачий полковник Сергей Штанько

Новости Рязани
Сергей Штанько – член РОО по развитию казачества «Рязанский округ донских казаков». Он был атаманом станицы Лесновские Донцы, руководил казачьим кадетским классом в Лесновском доме детского творчества, был председателем правления Союза «Чернобыль» Шиловского района.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Главный редактор РИА «7 новостей» награждена памятным знаком «925 лет со дня образования города Рязани»

Новости Рязани
Распоряжение о вручении награды подписала глава администрации Рязани Елена Сорокина. Знак Надежде Владимировне вручили в среду, 18 ноября.
Узнать больше

На восьми рязанских улицах отключили холодную воду

Новости Рязани
Аварийно-восстановительные работы завершатся к 17.00, уточнили в пресс-службе администрации Рязани.
Узнать больше

Ночью в Рязанской области похолодает до -14°С

Новости Рязани
Ночью местами в Рязанской области ожидается сильный мороз. Прогноз погоды на среду, 18 ноября, опубликовало ГУ МЧС России по региону.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 советских фильмов о студентах

Акценты
17 ноября отмечается Международный день студентов. Его трагическая история уходит корнями в 1939 год. А мы в этот день предлагаем вам вспомнить...
Узнать больше

Площадь Ленина. От хлеба до зрелищ

Акценты
Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Узнать больше

«Невеста, у которой получилось». Рязанка написала книгу про современные свадьбы

Акценты
Куча мыслей одолевают девушек, которым сделали главное предложение в жизни. Предложение руки и сердца. С чего начать подготовку к...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+