Работник РНПК стал победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства

Водитель транспортного цеха АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» стал бронзовым призером всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Автомобили грузоподъемностью свыше 10 тонн». В соревнованиях, которые проходили в Симферополе, приняли участие 37 водителей грузовиков из 25 городов России: Архангельска, Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Подольска, Ростова-на-Дону, Челябинска, Якутска, Рязани и других городов России. Организатором конкурса выступил научно-исследовательский институт автомобильного транспорта по заказу Министерства транспорта РФ.

В течение трех конкурсных дней водители проходили проверку теоретических знаний и знаний правил дорожного движения, а также выполняли практические задания. Участники демонстрировали навыки вождения грузовика по специальной трассе и с определенными условиями. Трасса была составлена таким образом, чтобы учесть ситуации, с которыми водители сталкиваются в своей повседневной работе. Одним из испытаний стало доставка хрупкого груза, когда в кузов автомобиля поместили открытый контейнер с водой и задача водителя была последовательно выполняя все упражнения доставить контейнер от старта до финиша без потерь воды. Состязания проходили в двух категориях: автомобили грузоподъемностью до 10 тонн и автомобили грузоподъемностью свыше 10 тонн.

Цель конкурса — совершенствование профессиональных знаний и мастерства водителей грузовиков, выявление лучших водителей и распространение их опыта, повышение роли и популяризации профессии водителя грузовика, формирование осознанной необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также привлечение широкого общественного внимания к автомобильному грузовому транспорту России как к средству, обеспечивающему высокие темпы экономического роста, полную реализацию потенциала провозных возможностей этого вида транспорта.

В транспортном цехе АО «РНПК» Александр Бруштеля трудится 8 лет, хотя водительский стаж — 24 года. Александр неоднократно участвовал во внутризаводских конкурсах профессионального мастерства и занимал призовые места. На прошедшем в конце октября традиционном заводском конкурсе «Лучший по профессии» он занял первое место в номинации «Лучший водитель грузового автомобиля». На торжественном собрании в честь Дня автомобилиста ему была вручена Благодарность министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

АО «РНПК» в заботе о кадровом потенциале предоставляет все возможности для профессионального развития работников и их карьерного роста. Для поступивших на работу предусмотрено развитие по специальной корпоративной программе, в рамках которой молодые специалисты развивают корпоративные и управленческие компетенции, участвуют в научно-технических конференциях и других проектах. Более опытные работники повышают квалификацию в Учебном центре РНПК, тем самым получая более высокий разряд или проявляя себя на ежегодных конкурсах профессионального мастерства.